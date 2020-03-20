Имран Хан вновь призвал к немедленной отмене жестких санкций США против Ирана

«Исламская Республика Иран страдает от жестоких санкций, которые мешают народу бороться с коронавирусом», - сказал он.

«Я призываю международное сообщество сыграть свою роль в отмене жестоких санкций в отношении Исламской Республики Иран, поскольку это увеличило число человеческих жертв, вызванных коронавирусом в Иране», - добавил он.

Ранее также премьер-министр Пакистана заявил, что санкции США должны быть отменены, заявив, что санкции США являются препятствием для борьбы Ирана с коронавирусом.

За последние сутки выявлены 1237 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 19 тыс. 644 человек. Зафиксировано 6745 случаев выздоровления среди заразившихся. Общее число жертв возросло 1284 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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