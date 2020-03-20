20 мар. 2020 г., 19:35
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News Code: 83722209
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Посол Ирана поздравил таджиков с Новрузом

Посол Ирана поздравил таджиков с Новрузом

Тегеран, 20 марта, ИРНА - Посол Ирана в Таджикистане Мохаммад Таги Сабери поздравил с древним Новрузом, началом прекрасной весны иранских соотечественников, таджиков и всех тех, кто празднует Новруз.

«С древним Новрузом, знаменующим начало приятной весны и самого прекрасного проявления природы и существования, искренне поздравляют иранских соотечественников, таджиков и всех тех, кто празднует Новруз», - сказал он.

«Я надеюсь, что Новруз будет полон здоровья, процветания для всех народов мира, особенно для двух культурных и дружественных стран Ирана и Таджикистана, и мы являемся свидетелями расширения и развития отношений между двумя странами во всех областях», - отметил он.

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