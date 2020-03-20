20 мар. 2020 г., 15:51
Journalist ID: 2388
News Code: 83722065
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Число заразившихся коронавирусом в Иране возросло до 19 тыс. 644 человек

Число заразившихся коронавирусом в Иране возросло до 19 тыс. 644 человек

Тегеран, 20 марта, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 1433 человек, выявлены 19 тыс. 644 случаев заражения болезнью, сообщил сегодня Заместитель министра здравоохранения Ирана Алиреза Раиси.

«За последние сутки выявлены 1237 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 19 тыс. 644 человек», сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Раиси, зафиксировано 6745 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло 1284 человек», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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