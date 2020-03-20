20 мар. 2020 г., 15:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83722050
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Заболеваемость коронавирусом снизилась в 13 провинциях Ирана

Заболеваемость коронавирусом снизилась в 13 провинциях Ирана

Тегеран, 20 марта, ИРНА - Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Алиреза Раиси заявил, что рост заболеваемости коронавирусом снизился в 13 провинциях, и если люди останутся дома, больницы опустятся в ближайшие две недели.

«Рост заболеваемости коронавирусом снизился в 13 провинциях. В настоящее время мы не объявляем названия этих провинций. Мы еще не достигли пиковых стадий заболевания в стране, и рост заболевания и вспышка продолжается», - отметил он.

По последним данным, выявлены 1046 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 18 тыс. 407 человек. Общее число жертв возросло до 1284 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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