Глава МИД Пакистана призвал США прекратить санкции против Ирана

Шах Мехмуд Куреши, который отправился на карантин два дня назад после возвращения из Китая, сегодня опубликовал сообщение, призывающее к немедленному снятию санкций США в отношении Ирана.

«Мы подчеркиваем недавнюю позицию премьер-министра Пакистана Имрана Хана по отмене санкций в отношении Ирана», - сказал он.

«Число жертв вируса коронавируса в Исламской Республике Иран растет, и, как заявил министр иностранных дел Ирана, санкции США затруднили борьбу с коронавирусом», - отметил он.

«Борьба с Короной является гуманитарной проблемой, поэтому мы призываем к немедленному снятию санкций США», - добавил он.

За последние сутки выявлены 1046 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 18 тыс. 407 человек. Общее число жертв возросло до 1284 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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