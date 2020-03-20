Зариф призвал Японию наращивать усилия по отмене санкций США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонный разговор с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги для противодействия экономическому терроризму США, угрожающему здоровью иранского народа.

Во время телефонного разговора Зариф рассказал о наиболее важных международных и региональных событиях, высоко оценил помощь японского правительства иранской нации в борьбе против коронавируса и объявил о более широких масштабах усилий Ирана по сдерживанию вируса.

«Санкции США являются основным препятствием для удовлетворения медицинских потребностей и медицинского оборудования, необходимого для немедленного сдерживания коронавируса в Иране, о чем Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает об эффективности работы системы здравоохранения Ирана», - сказал Зариф.

За последние сутки выявлены 1046 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 18 тыс. 407 человек. Общее число жертв возросло до 1284 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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