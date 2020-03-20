Японии предоставит Ирану госкредит объемом 23.4 млн долларов

В своем сообщении Сайто также поздравил с Новрузом, новым годом в Иране.

«Сочувствуя иранскому народу в связи с условиями, созданными в стране вспышкой коронавирусом, я желаю народу Ирана здоровья и скорейшего исчезновения этого кризиса», - написал он.

«Правительство Японии приняло решение предоставить Ирану около 23.4 млн долларов на борьбу с коронавирусом», - добавил он.

За последние сутки выявлены 1046 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 18 тыс. 407 человек. Общее число жертв возросло до 1284 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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