Иран назвал санкции США препятствием в борьбе с коронавирусом

«Быстрое и недискриминационное распространение коронавируса доказало во многих странах, что наша глобальная деревня не только меньше и более взаимозависима, чем мы могли себе представить, но и наша уязвимость перед некоторыми из проблем намного превосходит наше воображение», - говорится в сообщении.

«Это означает, что на практике все страны мира находятся в одной лодке, и во время инцидента, такие как, глобальная вспышка коронавируса, ни одна нация не может оставаться в стороне и не быть затронутой. Вчерашний день мог показаться фантастическим, но сегодня это неоспоримый факт», - указывается в заявлении.

«Наиболее ярким примером является вспышка нового коронавируса в Иране с худшими последствиями. Хотя наши медицинские центры, врачи и медсестры являются одними из лучших в мире, и профессиональная суть наших национальных усилий по искоренению этой проблемы во многом подтверждается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), мы в попытке выявления, лечения пациентов и эффективно предотвращения вспышки вируса столкнуты с проблемами, в основном из-за экономического и медицинского терроризма США и санкций», - уточняется в сообщении.

«Теперь санкции США наносят ущерб не только торговым и экономическим интересам стран, но и жизни их граждан. Исламская Республика Иран приложила все усилия и будет продолжать свои усилия по предотвращению дальнейшего распространения этого вируса», - подчеркивается в сообщении.

За последние сутки выявлены 1046 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 18 тыс. 407 человек. Общее число жертв возросло до 1284 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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