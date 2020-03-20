Рухани: Новый год станет годом перемен в экономических отношениях Ирана с миром

В сообщении в канун Нового года в пятницу он сказал, что этот год будет годом торжественного открытия и процветание в экономике.

Ссылаясь на санкции и все давление на иранский народ в прошлом году, он отметил, что, «несмотря на все это в 1398 году по солнечному календарю, мы смогли присоединиться к крупному региональному экономическому союзу, Евразия».

Рухани подчеркнул, что трудности сделали иранскую нацию все более устойчивой и сказал, что иранская нация преодолеет все проблемы, полагаясь на Бога.

Говоря о статистике и цифрах, он рассказал о прогрессе Ирана в различных областях, включая экономическую инфраструктуру страны, добавив, что экономический рост Ирана был положительным в прошлом году, и инфляция в значительной степени контролировалась.

Он назвал убийство генерала Сулеймани США самым жестоким и трусливым убийством в истории, сказав, что «они убили одного из наших командиров, но тысячи командиров после того у нас появились».

«Все наши люди смогли показать миру, что не только иранская нация, но и народы Ирака, Сирии, Ливана и даже народ Кашмира и некоторых африканских стран поддерживают сопротивление, и наши воины ударили по одной из крупнейших военных баз США. Они рухнули. Удар был настолько сильным, что Соединенные Штаты по-прежнему не хотят сообщать о своих жертвах», - добавил он.

«Они думали, что под таким сильным давлением наш народ сдадутся, но наша великая нация сопротивлялась этим трудностям и создала новый эпос», - указал он.

«В самые трудные моменты в 1398 году самые большие экономические планы последних десятилетий открылись в нашей стране: от огромных нефтеперерабатывающих заводов до диверсифицированных плотин, возрождения сельскохозяйственного сектора, больших преобразований в нефтегазовой отрасли и открытия крупнейших автомагистралей, автомобильных и железных дорог и портов», - продолжил Рухани.

«Таким образом, мы не потерпели неудачу, сопротивлялись американскому давлению, сопротивлялись и выиграли «Международный Суд» против Соединенных Штатов», - заключил он.