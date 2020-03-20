Верховный лидер: санкции США принесут пользу Ирану

Говоря о санкциях против иранского народа, лидер заявил, что экономические проблемы обязательно прекратятся, и санкции пойдут на пользу стране.

«Санкции уже принесли определенные выгоды наряду с их потерями и заставили нас задуматься о том, чтобы обеспечить потребности страны за счет внутренних средств», - сказал Лидер исламской революции в пятницу в послании Новруза и начала Нового года.

Аятолла Али Хаменеи, ссылаясь на различные инциденты в прошлом году, назвал разные инциденты признанием внутренних слабостей, уроком для избежания гордости, пренебрежения и необходимости уделять внимание Богу. «Нация (иранская, - ред.) как и раньше мужественно и морально с тех пор преодолеет инциденты с духом и надеждой и должна убедиться, что горькие события исчезнут», - отметил он.

Ссылаясь на текущую работу и усилия в различных частях страны, в том числе в научных, исследовательских, социальных, правительственных и судебных секторах, он добавил: «Бог поможет нам на этом пути».

Он назвал 1398-й год нестабильным для иранской нации и отметил: «в течение года также происходили различные события, такие как землетрясения и санкции, но кульминацией этих событий стало террористическое преступление США и убийство генерала Сулеймани».

В конце своего выступления аятолла Али Хаменеи назвал замечательные и достойные действия народа в борьбе с коронавирусом еще одним примером успеха народа в 1398 году по стольничему календарю, заявив: «усилия медицинских центров, а именно врачей, медсестер, менеджеров и персонала медицинских центров - это достоинство».