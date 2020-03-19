Зариф провел телефонный разговор с министрами иностранных дел Кении, Болгарии и Нигерии

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Кении Мохаммад Джавад Зариф и Рейчел Омамо сегодня разговаривали по телефону.

Разговор был посвящен широкому кругу вопросов, включая распространенные проблемы вспышки коронавируса в различных странах, разрушительную роль односторонних, жестоких и незаконных санкций США в борьбе с распространением вируса в стране, а также гуманитарные вопросы, связанные с заключенными.

Сегодня в телефонном разговоре Зариф и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева также обсудили негативное влияние санкций США на поставки предметов первой необходимости для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран и Джеффри Оньяама также обсудили разные вопросы.