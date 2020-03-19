Иранский актер получил премию Бомбейского кинофестиваля

Мохаммад Реза Форутан, актер фильма «Белая рыба» режиссера Горбана Наджафи, стал Лучшим актером на Бомбейском международном кинофестивале (chaii irani).
Фильм взят из пьесы Антона Чехова «Вишневый сад».
Тегеран, 19 марта, ИРНА - Мохаммад Реза Форутан удостоен награды за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Мумбаи (chaii irani).
Мохаммад Реза Форутан, актер фильма «Белая рыба» режиссера Горбана Наджафи, стал Лучшим актером на Бомбейском международном кинофестивале (chaii irani).
Фильм взят из пьесы Антона Чехова «Вишневый сад».
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