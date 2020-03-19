19 мар. 2020 г., 23:27
Journalist ID: 2388
News Code: 83721576
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Иранский актер получил премию Бомбейского кинофестиваля

Иранский актер получил премию Бомбейского кинофестиваля

Тегеран, 19 марта, ИРНА - Мохаммад Реза Форутан удостоен награды за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Мумбаи (chaii irani).

Мохаммад Реза Форутан, актер фильма «Белая рыба» режиссера Горбана Наджафи, стал Лучшим актером на Бомбейском международном кинофестивале (chaii irani).

Фильм взят из пьесы Антона Чехова «Вишневый сад».

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