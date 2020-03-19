Иранский актер получил премию Бомбейского кинофестиваля

Тегеран, 20 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в пятницу указал на сложность борьбы с коронавирусом в Иране, находящемся под санкциями, и призвал Соединенные Штаты как можно скорее отменить антииранские санкции.