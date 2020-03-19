Рухани поздравил лидеров стран региона с Новрузом

«Новруз - эта древняя и великолепная традиция, послание любви и привязанности, а весна - это вдохновение духа жизни в тело природы, проявление силы Бога и нового времени года», - говорится в сообщении.

«К сожалению, в этом году Новруз совпал с появлением коронавируса в Иране и многих других странах, и естественно, необходимость работать вместе для преодоления кризиса, вызванного этим опасным вирусом, стала более насущной в контексте повседневного взаимодействия наших стран», - уточняется в послании.