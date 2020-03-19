Иран выразил готовность помочь США в контроле над коронавирусом

«Мы заявляем о своей готовности помочь США в контроле над коронавирусом. Если у них будет такая возможность, было бы лучше организовать собственную систему здравоохранения. Конечно, госсекретарь США Майк Помпео заявил о помощи Ирану, который не имеет информации об этом заболевании. Я хотел бы, чтобы специалист в этой области и мой американский коллега в США говорили об этом, чтобы мы могли дать научный ответ», - сказал он.

«Система здравоохранения США не способна контролировать эпидемию коронавируса. Конечно мы не желаем неспособности США в этом отношении. Как мусульманская страна, мы не рады чьей-либо болезни», - отметил он.

«Трамп и Помпео должны отменить санкции, если они захотят что-то сделать ради человечества», - добавил чиновник.