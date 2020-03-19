Зариф: пришло время изменить американскую «обанкротившаяся» политика

«60 лет назад в этот день премьер-министр Ирана, избранный путем демократических выборов, объявил национализации иранской нефтяной промышленности, чтобы положить конец разграблению богатства Ирана. Ответом США на это стали санкции и смена режима», - написал он в Twitter.

«С 1979 года санкции и смена режима вновь стали центральным компонентом политики США в отношении Ирана, даже после вспышки коронавируса», - добавил он.

«Настало время изменить эту провальную политику», - продолжил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, продолжающий экономический терроризм против иранского народа после распространения коронавируса в мире и Иране, заявил, что «мы предложили направить помощь Ирану через агентства ООН».

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