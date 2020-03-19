ФАО поможет Ирану бороться с новой волной вторжений кузнечиков

«На фоне резкого всплеска пустынной саранчи за последние 25 лет в Юго-Западной Азии и Восточной Африке Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заключила соглашение с Иранской организацией по защите растений, чтобы усилить способность страны справляться с этим вредным насекомым», - говорится в заявлении ФАО.

Соответственно, в рамках проекта технического сотрудничества в чрезвычайных ситуациях ФАО расширит технические возможности Ирана в области раннего предупреждения, мониторинга и управления пустынной саранчой.

ФАО, как ведущий орган Организации Объединенных Наций по развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности, обладает техническими знаниями и опытом для мониторинга пустынной саранчи и оказания помощи странам в борьбе с этим разрушительным вредным насекомым.

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