Туркменистан поставил в Иран партию медицинских масок

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приказал отправить партию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, уже пандемией.

Партия включает в себя медицинские маски с небольшим количеством воды и еды, потому что туркмены считают, что вода и еда - это благословение и здоровье.

За последние сутки выявлены 1046 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 18 тыс. 407 человек. Общее число жертв возросло до 1284 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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