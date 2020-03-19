Посол призвал Россию усилить поддержку для отмены жестких санкций США

Джалали провел отдельные телефонные разговоры с вице-президентом Сената России, председателем группы дружбы Сената и парламента Ирана, председателем комитета по международным делам Совета Федерации, а также с председателем комитета по международным делам российской Думы.

Посол, обсуждая широко распространенную распространенность коронавируса в Иране и усилия иранского правительства и населения по искоренению этой болезни, сказал: «к сожалению, жесткие санкции США против иранской нации ограничили возможности нашей страны, особенно в секторе здравоохранения».

Джалали сказал, что для предотвращения этой гуманитарной катастрофы, которая может иметь пагубные последствия для всего региона и мира, страны должны приложить совместные усилия. Он также призвал российских государственных и парламентских властей усилить поддержку для отмены односторонних санкций США и оказания помощи пострадавшим людям.

Российские парламентарии также признали необходимость отмены односторонних санкций США, которые лишили иранский народ доступа к адекватной медицинской помощи.

За последние сутки выявлены 1046 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 18 тыс. 407 человек. Общее число жертв возросло до 1284 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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