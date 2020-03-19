19 мар. 2020 г., 15:07
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News Code: 83721194
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В аппарате премьер-министра Армении поздравили гендиректора ИРНА с Новрузом

В аппарате премьер-министра Армении поздравили гендиректора ИРНА с Новрузом

Тегеран, 19 марта, ИРНА - Глава Центра связи аппарата премьер-министра Армении выразил надежду, что новый год будет годом развития сотрудничества СМИ между Ираном и Арменией.

Глава Центра связи аппарата премьер-министра Армении накануне Новруза в послании гендиректору ИРНА Зии Хашеми выразил надежду, что новый год будет годом развития сотрудничества СМИ между Ираном и Арменией.

В этом сообщении глава Центра связи аппарата поздравил м Новым годом нацию Ирана, генерального директора и сотрудников Новостного Агентства Исламской Республики (ИРНА).

«Я с радостью могу сказать, что в прошлом году мы смогли начать эффективное партнерство и надеемся расширить двустороннее сотрудничество в новом году и добиться новых успехов», - говорится в сообщении.

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