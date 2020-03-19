Мощность системы тестирования на коронавирус в Иране сильнее, чем в других странах

Стэнфордский университет - один из самых престижных университетов мира, расположенный недалеко от города Сан-Франциско, штат Калифорния, США.

В одном из своих заявлений университет выразил надежду на то, что вскоре университетские исследователи смогут ежедневно добьются тестировать тысячу новых случаев коронавируса.

«Стэнфордский университет планирует провести 1000 тестирования на коронавирус в день, что является больше, чем любой другой центр в Соединенных Штатах, в то время как Институт Пастор в Иране достиг 1800 тестирований на коронавирус за три недели», - сказал Аштари.

«Если нам нужно больше, мы можем увеличить тестирование на коронавирус», - добавил он.

За последние сутки выявлены 1046 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 18 тыс. 407 человек. Общее число жертв возросло до 1284 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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