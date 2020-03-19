19 мар. 2020 г., 13:24
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News Code: 83721082
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Впервые в Иране разработали лазерный термометр

Впервые в Иране разработали лазерный термометр

Арак, 19 марта, ИРНА - Заместитель директора по планированию и инвестициям Организации промышленности, рудников и торговли провинции Маркази Реза Аштари сказал, что лазерный термометр был впервые разработан в стране предприятием, основанном на знаниях в Араке.

«Прибор разработан в связи с потребностями страны после появления нового коронавируса в течение 14 дней иранскими специалистами и не имеет зарубежного аналога», - сказал он.

По словам Аштари, преимуществами прибора являются скорость и чувствительность диагностики, а также отсутствие необходимости присутствия человека для проверки наличия гриппа. Инфраструктуры массового производства это прибора также обеспечены в стране.

«Стоимость прибора составляет менее 50 млн. риалов и будет экспортироваться в другие страны по мере необходимости», - добавил он.

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