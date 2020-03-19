19 мар. 2020 г., 12:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83721046
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В Минздрава Ирана заявили, что каждый час 50 человек заражаются коронавирусом

В Минздрава Ирана заявили, что каждый час 50 человек заражаются коронавирусом

Тегеран, 19 марта, ИРНА - Представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур объявил, что каждый час 50 человек в Иране заражаются COVID-19.

«Согласно последним данным, почти каждый час 50 человек в Иране заражаются коронавирусом, и каждые десять минут один человек погибает из-за этой болезни», - написал он в Twitter.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 17361 человека, 1335 человек погибли, а обнаружены 5710 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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