ВОЗ: Национальная кампания борьбы с коронавирусом в Иране - большой шаг

«Самоотчёт со стороны людей и использование приложения в значительной степени помогли контролировать вспышку вируса», - отметил он.

Он также заявил о готовности таких стран, как Япония, Германия и Китай, поставлять Ирану необходимые товары.

Рост смертности и инфекций в странах по всему миру происходит в то время, как в Национальной комиссии здравоохранения Китая заявили, что за последние 24 часов в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом отечественного происхождения.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 17361 человека, 1335 человек погибли, а обнаружены 5710 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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