103-летняя женщина и 90-летний иранский мужчина, зараженные коронавирусом, выздоровели

По последним данным, два иранских жителя, в том числе 103-летняя женщина и 90-летний мужчина, инфицированные коронавирусом, были выписаны из больницы с полным выздоровлением.

«5-летняя женщина с коронавирусом выздоровела в Семнане», - сказал ректор Университета медицинских наук и здравоохранения Семнана Навид Данаи.

«Женщина, зараженная коронавирусом, была госпитализирована примерно на неделю в больницу в Семнане и в настоящее время выписана», - отметил он.

Глава Сети здравоохранения Саккез в провинции Курдистан на западе Ирана Анвар Бахрами также сказал, что 90-летний мужчина был выписан из больницы с улучшением здоровья.

«Старик с сильной волей, после семи дней в больнице с полным здоровьем и исчезновением симптомов и повышенного содержания кислорода в крови был выписан из больницы вчера», - заявил он.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 17361 человека, 1335 человек погибли, а обнаружены 5710 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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