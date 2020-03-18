Посол Ирана призвал международное сообщество противостоять санкциям США

"Смертельный коронавирус (COVID-19) распространяется по всему миру как серьезная угроза человечеству. Этот смертельный вирус не знает границ, расы, религии и цвета кожи, угрожая людям всего мира, поэтому либо все мир будет побежден, либо победит. По этой причине крайне важно, чтобы все страны совместно боролись с этим разрушительным бедствием, независимо от политических различий и географического положения, объединились, и работали вместе, чтобы минимизировать ее человеческие, экономические и социальные последствия", говорится в послании иранского посла.

Гавам Шахиди указал на распространение коронавируса в Иране, и меры иранских властей по борьбе с этим вирусом, отметив, что жесточайшие и односторонние санкции США против иранского народа окажут серьезное влияние на возможности и усилия Ирана в борьбе с пандемией коронавируса.

При этом он призвал международное сообщество сотрудничать с Ираном, игнорируя санкции США, чтобы обеспечить безопасность в сфере общественного здравоохранения на региональном и глобальном уровне.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 159 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 17361 человек, 1135 из которых погибли. Зафиксированы 5710 случаев выздоровления среди заразившихся.