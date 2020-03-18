Зариф призвал противостоять санкциям США в борьбе с COVID-19



Об этом как следует из сообщения иранского внешнеполитического ведомства Ирана заявил Зариф во время телефонного разговора с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

"Стороны провели телефонный разговор о последних событиях, вызванных вспышкой коронавируса в Иране и мире", говорится в сообщении.

Кроме того Зариф призвал отказаться от соблюдения незаконных, жесточайших и негуманных санкций против иранского народа, которые ограничивают ресурсы страны в борьбе с коронавирусом.