18 мар. 2020 г., 21:11
Journalist ID: 2177
News Code: 83720496
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Зариф призвал противостоять санкциям США в борьбе с COVID-19

Зариф призвал противостоять санкциям США в борьбе с COVID-19

Тегеран, 18 марта. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал противостоять и отказаться от соблюдения санкций США против Ирана, которые мешают стране бороться с распространением нового коронавируса COVID-19.


Об этом как следует из сообщения иранского внешнеполитического ведомства Ирана заявил Зариф во время телефонного разговора с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.
"Стороны провели телефонный разговор о последних событиях, вызванных вспышкой коронавируса в Иране и мире", говорится в сообщении.
Кроме того Зариф призвал отказаться от соблюдения незаконных, жесточайших и негуманных санкций против иранского народа, которые ограничивают ресурсы страны в борьбе с коронавирусом.

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