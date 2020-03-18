Иран начнет производить радиоактивный изотоп молибден-99

Национальный проект по производству радиоактивного изотопа молибдена-99, который будет использован в ядерной медицине был подписан на церемонии с участием вице президента Ирана по науке и технике Сорена Саттари.

Почти 70% всех работ в ядерной медицине зависит от поставок молибдена-99, радионуклида, используемого для производства генераторов технеция-99m (Тс-99m) - основного диагностического радионуклида современной ядерной медицины. С помощью Тс-99m диагностируется большое количество заболеваний человека, в первую очередь - онкологических и сердечно-сосудистых. Количество таких диагностических процедур в мире превышает 25 миллионов в год.

В настоящее время на мировом рынке ядерной медицины ощущается серьезный дефицит медицинского изотопа молибден-99.