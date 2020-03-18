18 мар. 2020 г., 19:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83720390
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Шэнь Хайсюн назвал коронавирус возможностью для углубления дружеских и партнерских отношений

Шэнь Хайсюн назвал коронавирус возможностью для углубления дружеских и партнерских отношений

Пекин, 18 марта, ИРНА - Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, написал письмо гендиректору Информационное агентство Исламской Республики Иран (ИРНА) Зии Хашими и призвал превратить опасности этого вируса в возможность для углубления дружеских и партнерских отношений.

Ранее гендиректор ИРНА в послании выразил соболезнования по поводу жертв коронавируса в Китае Шэнь Хайсюн.

«В настоящее время Иран сталкивается с серьезной вспышкой вируса, и мы все опечалены этой ситуацией. От имени всех сотрудников Центрального радио и телевидения Китая я искренне сочувствую вам и вашим коллегам и желаю вам здоровья», - отметил он.

Ссылаясь на меры, принятые иранским правительством и народом для противодействия распространению коронавируса, президент Центрального радио и телевидения Китая подчеркнул, что «Я уверен, что Иран может быстро победить новый коронавирус».

«Иран и Китай, оказывая практическую поддержку друг другу, проявили чувство дружелюбия и сочувствия к проблемам и показали единодушное сотрудничество», - добавил он.

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