Шэнь Хайсюн назвал коронавирус возможностью для углубления дружеских и партнерских отношений

Ранее гендиректор ИРНА в послании выразил соболезнования по поводу жертв коронавируса в Китае Шэнь Хайсюн.

«В настоящее время Иран сталкивается с серьезной вспышкой вируса, и мы все опечалены этой ситуацией. От имени всех сотрудников Центрального радио и телевидения Китая я искренне сочувствую вам и вашим коллегам и желаю вам здоровья», - отметил он.

Ссылаясь на меры, принятые иранским правительством и народом для противодействия распространению коронавируса, президент Центрального радио и телевидения Китая подчеркнул, что «Я уверен, что Иран может быстро победить новый коронавирус».

«Иран и Китай, оказывая практическую поддержку друг другу, проявили чувство дружелюбия и сочувствия к проблемам и показали единодушное сотрудничество», - добавил он.