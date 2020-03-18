Санкции США мешают Ирану бороться с коронавирусом

"Вспышка нового коронавируса COVID-19 серьезно поставила под угрозу здоровье иранского народа. Кроме того, незаконные санкции США серьезно препятствуют усилиям по обеспечению лекарств и медицинского оборудования, необходимых для эффективного противодействия болезни. Эти санкции являются ярким примером нарушения прав человека", говорится в послании Шафеи.

"Ожидается, что те торговые палаты, которые серьезно относятся к своим социальным обязанностям, будут оказывать давление на правительства своих стран для выполнения их социальной миссии по снижению воздействия санкций, особенно ограничения на импорт лекарств и медицинского оборудования", призвал председатель торгово-промышленной палаты Ирана.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 159 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 17361 человек, 1135 из которых погибли. Зафиксированы 5710 случаев выздоровления среди заразившихся.