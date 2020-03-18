Грузия направила в Иран партию медицинской помощи

Партия гуманитарной помощи, включая медицинские средства для борьбы с коронавируса ассоциации представителей Фармацевтических Компаний Грузии была отправлена в Иран рейсом авиакомпании "Qeshm Air", говорится в сообщении иранской дипмиссии.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 159 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 17361 человек, 1135 из которых погибли. Зафиксированы 5710 случаев выздоровления среди заразившихся.