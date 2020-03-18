Ульянов назвал новые санкции США против Ирана совершенно аморальным

"Введение Вашингтоном во вторник новых санкций против Ирана, ставшего жертвой жесточайшей эпидемии коронавируса, совершенно аморально. Тем самым американская политика «максимального давления» окончательно себя дискредитировала", написал Ульянов в Twitter.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео сообщил на брифинге, что США внесли 5 учёных-ядерщиков из Ирана в список санкций.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 159 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 17361 человек, 1135 из которых погибли. Зафиксированы 5710 случаев выздоровления среди заразившихся.