Рухани: Иран реализовал самые большие проекты в условиях самых жестких санкций США

Хасан Рухани в кулуарах заседания кабинета министров в среду, подчеркнув, что враг оказал более сильное давление на экономику в последние двух годов, сказал, что «худшее давление было оказано на людей, экономику и нефтяную промышленность с мая. Это давление, хотя и создал проблемы для людей, но в то же время привело большие успехи. Впервые в истории Ирана мы смогли обогащать нашу экономику без нефти. Прошлый год был годом управления страной, не полагаясь на нефть, особенно в текущем бюджетном секторе».

«Впервые добыча газа в стране достиг 1000 млн. кубометров в сутки. Это крупнейшая работа в истории Ирана и первая в своем роде среди передовых стран в области добычи газа», - сказал он.

Статистика импорта и экспорта за прошедший год: объем импорта - 43 млрд, а экспорт - 41 млрд долларов

«К концу марта общий объем импорта основных товаров составлял 43 млрд. долларов США и около 41 млрд. долларов США в экспорте. Но это падение не из-за того, что экспорт в этом году был ниже, а изменились расчеты», - добавил Рухани.

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