Шамхани назвал шантаж обычной стратегией США

«Власти США должны отвечать на международные требования о роли этой страны в производстве и распространении коронавируса и продолжении преступлений против иранского народа путем экономических санкций», отметил Шамхани в Twitter.

Ряд американских официальных лиц в последние дни обвинили Иран и Китай в распространении коронавируса в других странах.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.