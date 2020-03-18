18 мар. 2020 г., 15:14
Journalist ID: 2390
News Code: 83720121
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Шамхани назвал шантаж обычной стратегией США

Шамхани назвал шантаж обычной стратегией США

Тегеран, 18 марта, ИРНА – Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани назвал шантаж обычной стратегией США, чтобы избежать ответственности.

«Власти США должны отвечать на международные требования о роли этой страны в производстве и распространении коронавируса и продолжении преступлений против иранского народа путем экономических санкций», отметил Шамхани в Twitter.
Ряд американских официальных лиц в последние дни обвинили Иран и Китай в распространении коронавируса в других странах.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

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