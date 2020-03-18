МИД Ирана: Все страны должны сражаться с коронавирусом без препятствий

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран через Азербайджанскую Республику в качестве периодического председателя Движения неприсоединения в заявлении призвало государства-члены выступить против односторонних санкций США.

«Странам Движения неприсоединения было настоятельно призвать Соединенные Штаты отменить свои односторонние санкции против Ирана с целью борьбы с коронавирусом как глобальной проблемой», - сказал он.

«К сожалению, некоторые члены этого движения, в том числе Саудовская Аравия, Бахрейн, Марокко, режим Аль-Хади в Йемене и т.д., официально выступили против этого заявления и разрушили консенсус ДН», - добавил он.

Мусави еще раз выразил благодарность странам, которые до сих пор выражали свою солидарность с Ираном в борьбе со вспышкой этого опасного вируса, отметил, что «весьма прискорбно, что несколько арабских и исламских правительств, в основном наши соседи, предприняли такие действия против иранского народа в таких опасных условиях».

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человек, 988 человек погибли, а обнаружены 5389 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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