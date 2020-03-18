МВФ: ведутся переговоры по предоставлению 5 млрд долларов Ирану

«Мы вели переговоры с иранскими официальными лицами, чтобы запросить у фонда использование чрезвычайного финансирования для борьбы с коронавирусом», - сказал источник в МВФ, который пожелал остаться анонимным

В ответ на вопрос, какова реакция МВФ, учитывая распространение вируса и продолжающиеся жесткие санкции США против иранской нации, которые особенно затрудняют снабжение и лечение пациентов с болезнью и будет ли фонд стоять на правой стороне, источник сказал, что «переговоры между двумя сторонами последуют в ближайшие дни и недели».

Глава Центрального банка Исламской Республики Иран Абдолнасер Хеммати объявил на прошлой неделе, что в письме главе Международного валютного фонда он призвал использовать право Ирана на получение быстрого кредита в размере 5 миллиардов долларов для противостоянию коронавирусу.

Ранее также Мохаммад Джавад Зариф выразил надежду, что МВФ и ее совет директоров будут выполнять обязанности фонда, стоять на правильной стороне и действовать ответственно.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 17361 человека, 1335 человек погибли, а обнаружены 5710 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472