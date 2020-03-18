Число жертв коронавируса в Иране достигло 1135 человек

1192 новых случая выявлены со вчерашнего дня. «Из новых случаев заражения коронавирусом 213 зафиксированы в городе Тегеран, 22 в Куме, 21 в Гиляне, 162 в Исфахане, 76 в Альборзе, 61 в Мазендеране, 23 в Маркази, 53 в Казвине, 60 человек в Семнане, 20 в Голестане, 30 в провинции Хорасан Резави, 60 в Фарсе, 39 в Лорестане, 84 в Восточном Азербайджане, 28 в Хузестане, 45 в Йезде, 20 в Занджане, 22 в Курдистане, 10 в Ардебиле, 7 в Керманшахе, 11 в Кермане, 13 в Хамедане, 6 в провинции Систан и Белуджистан, 12 в Хормозгане, 21 в Южном Хорасане, 4 в в провинции Чахармахал и Бахтмари, 10 в Иламе, 42 в Западном Азербайджане, 13 в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед и 4 в Бушере», отметил он.

Уточняется, что было зафиксировано 5710 новых случая выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

