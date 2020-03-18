18 мар. 2020 г., 14:28
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 1135 человек

Число жертв коронавируса в Иране достигло 1135 человек

Тегеран, 18 марта, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 1135 человек, выявлены 17 тыс. 361 случая заражения болезнью, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.

1192 новых случая выявлены со вчерашнего дня. «Из новых случаев заражения коронавирусом 213 зафиксированы в городе Тегеран, 22 в Куме, 21 в Гиляне, 162 в Исфахане, 76 в Альборзе, 61 в Мазендеране, 23 в Маркази, 53 в Казвине, 60 человек в Семнане, 20 в Голестане, 30 в провинции Хорасан Резави, 60 в Фарсе, 39 в Лорестане, 84 в Восточном Азербайджане, 28 в Хузестане, 45 в Йезде, 20 в Занджане, 22 в Курдистане, 10 в Ардебиле, 7 в Керманшахе, 11 в Кермане, 13 в Хамедане, 6 в провинции Систан и Белуджистан, 12 в Хормозгане, 21 в Южном Хорасане, 4 в в провинции Чахармахал и Бахтмари, 10 в Иламе, 42 в Западном Азербайджане, 13 в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед и 4 в Бушере», отметил он.
Уточняется, что было зафиксировано 5710 новых случая выздоровления.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
 

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