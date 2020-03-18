Архиепископ призвал иранских армян избегать посещения общественных мест

Он также призвал иранских молиться за здоровье всех людей.

Себух Саркисян поздравил верховного Лидера Исламской революции и президента Ирана с наступающим Новым годом.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 17361 человеа, из которых 1135 погибли.