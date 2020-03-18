18 мар. 2020 г., 14:10
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Архиепископ призвал иранских армян избегать посещения общественных мест

Архиепископ призвал иранских армян избегать посещения общественных мест

Тегеран, 18 марта, ИРНА - Архиепископ армян в Тегеране Себух Саркисян накануне Нового иранского 1399 года призвал соотечественников избегать посещения общественных мест из-за распространения коронавируса.

Он также призвал иранских молиться за здоровье всех людей.
Себух Саркисян поздравил верховного Лидера Исламской революции и президента Ирана с наступающим Новым годом.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 17361 человеа, из которых 1135 погибли.

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