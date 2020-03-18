В Иране спасли 72 птицы в соленом озере

«72 баклана застряли в соляных прудах города Сирджан, но их спасли в ходе сложной 8-часовой операции», отметил он.
Баклан — птица рода бакланов отряда пеликанообразных.
Широко распространены по всему миру, с большим биологическим разнообразием в тропическом и умеренном климате. Обитают на морских побережьях континентов и островов, а также по берегам рек, озёр, а также на заболоченных территориях.
Керман, 18 марта, ИРНА – Сотрудники штаба по защите окружающей среды города Сирджан спасли 72 птицы в соленом озере. Об этом сообщил глава штаба Али Акбар Расулиан в среду.
«72 баклана застряли в соляных прудах города Сирджан, но их спасли в ходе сложной 8-часовой операции», отметил он.
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