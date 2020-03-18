В Иране спасли 72 птицы в соленом озере

«72 баклана застряли в соляных прудах города Сирджан, но их спасли в ходе сложной 8-часовой операции», отметил он.

Баклан — птица рода бакланов отряда пеликанообразных.

Широко распространены по всему миру, с большим биологическим разнообразием в тропическом и умеренном климате. Обитают на морских побережьях континентов и островов, а также по берегам рек, озёр, а также на заболоченных территориях.