18 мар. 2020 г., 13:34
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News Code: 83719918
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В Иране спасли 72 птицы в соленом озере

В Иране спасли 72 птицы в соленом озере

Керман, 18 марта, ИРНА – Сотрудники штаба по защите окружающей среды города Сирджан спасли 72 птицы в соленом озере. Об этом сообщил глава штаба Али Акбар Расулиан в среду.

«72 баклана застряли в соляных прудах города Сирджан, но их спасли в ходе сложной 8-часовой операции», отметил он.
Баклан — птица рода бакланов отряда пеликанообразных. 
Широко распространены по всему миру, с большим биологическим разнообразием в тропическом и умеренном климате. Обитают на морских побережьях континентов и островов, а также по берегам рек, озёр, а также на заболоченных территориях. 

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