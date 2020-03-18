18 мар. 2020 г., 13:30
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News Code: 83719908
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Иранские спортсмены, общественные организации и деятели искусств призвали к борьбе с коронавирусом

Иранские спортсмены, общественные организации и деятели искусств призвали к борьбе с коронавирусом

Тегеран, 18 марта, ИРНА – «С терпением и солидарностью мы переживем эти трудные дни и победим коронавирус», - сказал чемпион мира по ушу Али Ахангариян.

«Я призываю людей противостоять коронавирусу, в то время как они остаются дома, соблюдают гигиенические правила и сотрудничают с лицами, которые борются с коронавирусом», - сказал чемпион мира по ушу и золотой призер Азиатских игр в Джакарте Эрфан Ахангариян.

«В связи с распространением коронавируса, мы должны оставаться дома для здоровья семьи и сделать это безопасное место базой против коронавируса», - сказал главный тренер сборной Ирана по мини-футболу Мохаммад Ал-шарие.

Главный тренер сборной Ирана по мини-футболу заявил, что в этих критических условиях нельзя забывать о спорте. «Упражнения - лучший способ борьбы со всеми видами болезней, поэтому пребывание дома с наименьшими возможностями приведет к исчезновению», - отметил он.

С первых дней вспышки коронавируса общественные организации также начали свою миссию с круглосуточным участием в дезинфекции проходов, районов и комплексов, а также оказанием медицинской помощи бедным группам.

Глава Департамента культуры и исламской ориентации Хорасана Разави Джавад Рошандел заявил, что деятели искусств этой провинции нашли способ побудить людей оставаться дома, создавая различные видеоклипы своего искусства и публикуя его в социальных сетях.

«Я хочу, чтобы все спортсмены стали послами в борьбе с коронавирусом», - сказал бывший чемпион мира по борьбе.

«Спортсмены могут быть образцом для других, и любые их действия будут приветствоваться другими людьми», - добавил он.

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