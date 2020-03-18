Президент Хорватии: Иран не проблема, а жертва коронавируса

Президент Хорватии Зоран Миланович на встрече с послом Ирана Парвизом Эсмаили сказал, что сильная позиция ЕС заключается в поддержке ядерной сделки.

Посол Ирана Парвиз Эсмаили вручил верительные грамоты президенту Хорватии.

Как отметил посол, санкции против нации - это политический акт и негуманитарное действие.

Вспышка коронавируса в Иране было официально объявлено в конце февраля. Почти два года Иран находится в тяжелом положении из-за самых жестких санкций США.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человек, 988 человек погибли, а обнаружены 5389 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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