Греческий дипломат призвал отменить санкции США против Ирана

Постоянный представитель Греции при ОБСЕ Андреас Пападакис на встрече с послом Исламской Республики Иран в стране Ахмадом Надери высоко оценил усилия Ирана в этом отношении, сославшись на усилия иранских врачей по борьбе с коронавирусом.

Посол Ирана в Афинах Ахмад Надери встретился с постоянным представителем Греции при ОБСЕ Андреасом Пападакисом.

Говоря о последних события в Иране, он назвал односторонние и незаконные санкции США основным препятствием на пути иранского народа и правительства к доступу к медицинской помощи в борьбе с коронавирусом.

Посол Ирана в Афинах призвал к осуждению жестких санкций США все страны мира, включая греческих чиновников.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человек, 988 человек погибли, а обнаружены 5389 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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