Президент Таджикистана поздравил Рухани с наступающим Новрузом

«Я желаю вам и всему народу вашей страны наилучших пожеланий по случаю Международного праздника Новруз», - заявил он.

«Новруз, как общее культурное наследие и древняя история жителей этого региона, укрепляет узы дружбы и уважения, верит в солидарность и сотрудничество между ними и служит для сближения наших народов», - отметил он.

«Я уверен, что в будущем мы будем продолжать работать вместе, чтобы постоянно расширять дружбу и сотрудничество между нами», - заключил он.

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