Министры иностранных дел Швеции и Ирана обменялись мнениями о международных вопросах

В этом разговоре Зариф напомнил о необходимости противостоять и не соблюдать односторонние и жесткие санкции США против иранского народа.

В этой связи посол Ирана в Швеции Ахмад Масумифар во вторник направил отдельные письма высокопоставленным правительственным и парламентским чиновникам, политическим деятелям, партийным лидерам, экономическим и международным организациям и шведским СМИ, ссылаясь на опасность вспышки во всем мире и необходимость достижения глобального консенсуса против незаконные санкции США против иранской нации.

В этом письме Масумифар призвал шведские власти и политических и экономических активистов игнорировать санкции США и прилагать усилия для противодействия жестоким санкциям США.

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 16169 человек, 988 человек погибли, а обнаружены 5389 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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