В Иране создан препарат для лечения пневмонии, вызванного коронавирусом

Во вторник на брифинге Ганеи сообщил, что иранские исследователи нашли комбинацию препаратов для лечения острых и хронических заболеваний легких, вызванных новым коронавирусом.

"Препарат состоит из комбинации трех лекарств, что сокращает продолжительность госпитализации до четырех дней у пациентов с коронавирусной инфекцией", добавил он.

По его словам, в группе пациентов, принимавших этот препарат, 40% были выписаны до четырех дней после госпитализации.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 155 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человек, 988 из которых погибли. Зафиксированы 4996 случаев выздоровления среди заразившихся.