17 мар. 2020 г., 22:06
Journalist ID: 2177
News Code: 83719073
0 Persons

Зариф провел телефонный разговор с главой МИД Узбекистана

Зариф провел телефонный разговор с главой МИД Узбекистана

Тегеран, 17 марта. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Узбекистана Мохаммад Джавад Зариф и Абдулазиз Камилов провел во вторник телефонный разговор, говорится в сообщении иранского МИД.

"Во время телефонного разговора, Зариф выразил благодарность Узбекистану за предоставление гуманитарной помощи Ирану, подчеркнув необходимость игнорирования незаконных, односторонних и жестоких санкций США в отношении Ирана", говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства Ирана.

В понедельник в Иран прибыла партия гумпомощи из Узбекистана для борьбы с распространением коронавируса в стране.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 155 странах, включая Иран.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человек, 988 из которых погибли. Зафиксированы 4996 случаев выздоровления среди заразившихся.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 9 =