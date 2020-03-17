Иран осудил молчание спецдокладчика ООН в отношении нарушения США прав иранцев

Тегеран, 17 марта. ИРНА — Высший совет по правам человека в Иране осудил новый отчет специального докладчика ООН по правам человека и его молчание в отношении нарушения США прав иранского народа.

"В своем докладе в текущем году специальный докладчик в ответ на враждебные действия американского режима, который нарушил «право на прогресс», «право на процветание», «право на мирную жизнь», «право на здоровье» и даже «право на жизнь» иранской нации, лишь указал на ряд случаев, и он по существу проигнорировал длинный список жестоких действий США против иранской нации за последний год, и практически не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить продолжающееся жестокое и злобное насилие режима США против иранцев", говорится в заявлении высшего совета по правам человека.

Кроме того в заявлении упоминаются введенные США санкции в отношении Ирана, подчеркнув, что эти ограничительные меры оказывают на жизнь всех слоев иранского общества.