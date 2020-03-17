17 мар. 2020 г., 18:50
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News Code: 83718894
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В Иране начнут производить тест-системы для диагностики коронавируса

В Иране начнут производить тест-системы для диагностики коронавируса

Тегеран, 17 марта. ИРНА — Иранские компании начнут массовое производство тест-систем для диагностики коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил во вторник вице-президент Ирана по науке и технике доктор Сорена Саттари.

"Шесть иранских компании изготавливают тест-системы для выявления нового коронавируса, три из которых уже успешно провели исследования по разработке тестов и на следующей неделе начнут производить этих тест-систем", написал Саттари в своем Instagram.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 155 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человек, 988 из которых погибли. Зафиксированы 4996 случаев выздоровления среди заразившихся.

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