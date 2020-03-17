Иран призвал страны мира присоединиться к глобальной кампании против санкций США

"Незаконные санкции США помешали стране бороться с коронавирусом (COVID-19), истощив экономические ресурсы Ирана", написал Зариф в своем Twitter

"Безусловно, они (санкции) убивают невинных людей. Наблюдать за этим — аморально. Это не спасет никого от гнева США. Присоединяйтесь к глобальной кампании, игнорируя санкции США в отношении Ирана!", добавил глава иранской дипломатии.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 155 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человек, 988 из которых погибли. Зафиксированы 4996 случаев выздоровления среди заразившихся.