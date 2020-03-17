17 мар. 2020 г., 18:18
Journalist ID: 2177
News Code: 83718864
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Иран призвал страны мира присоединиться к глобальной кампании против санкций США

Иран призвал страны мира присоединиться к глобальной кампании против санкций США

Тегеран, 17 марта. ИРНА — министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф призвал все страны мира присоединиться к глобальной кампании игнорируя санкции США в отношении Тегерана.

"Незаконные санкции США помешали стране бороться с коронавирусом (COVID-19), истощив экономические ресурсы Ирана", написал Зариф в своем Twitter
"Безусловно, они (санкции) убивают невинных людей. Наблюдать за этим — аморально. Это не спасет никого от гнева США. Присоединяйтесь к глобальной кампании, игнорируя санкции США в отношении Ирана!", добавил глава иранской дипломатии.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 155 странах, включая Иран.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человек, 988 из которых погибли. Зафиксированы 4996 случаев выздоровления среди заразившихся.

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