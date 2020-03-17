Иранский изобразитель пошел на решительные меры для борьбы с коронавирусом с разработкой линии для производства масок

«Еще недавно я решил спроектировать линию для производства медицинских масок ультразвуковым способом в, но с распространением коронавируса и острой потребностью страны в маске, ускорил ее производство и теперь введена в эксплуатацию», - сказал он.

«Одной из самых неотложных потребностей людей и персонала больниц является маска, и я сделаю все возможное, чтобы удовлетворить некоторые из этих потребностей путем массового производства», - добавил он.

«Есть надежда, что при поддержке властей мы сможем увеличить производственные мощности и удовлетворить большую потребность в медицинском персонале», - сказал Акбариян, отметив, что пока он производит 30 тыс. штук в день.

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человек, 988 человек погибли, а обнаружены 5389 случаев выздоровления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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