Востоковед: продолжение санкций США против Ирана нанесло ущерб усилиям по борьбе с коронавирусом

По его словам, в нынешней обстановке все страны должны работать вместе и забыть о враждебности, чтобы искоренить коронавирус.

Дружиловский добавил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран и все континенты, подчеркнув, что в такой ситуации все страны обязаны оказать друг другу технологическую поддержку.

Иранская нация за последние два года борется с одной из самых жестких и беспрецедентных гуманитарных санкций, в том числе в медицинской сфере, несмотря на утверждения американских властей, США фактически мешают поставкам медицинской продукции в страну.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 155 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человек, 988 из которых погибли. Зафиксированы 4996 случаев выздоровления среди заразившихся.